Українські оператори платіжних карт розповіли про нові види кібер-шахрайства

Про це УНІАН повідомили в Українській міжбанківській асоціації членів платіжних систем "ЕМА", що об'єднує українські банки, платіжні системи та процесингові центри.

За інформацією асоціації, серед таких видів шахрайства "кеш-трепінг - заклеювання отворів для видачі готівки з метою привласнення грошей після відходу клієнта від банкомату. Кількість зафіксованих інцидентів з цього виду шахрайства по всіх банках України минулого року склало 55 у першому кварталі, 263 – у другому, 237 - у третьому та 434 – у четвертому.

Також, як повідомили в асоціації, шахраї практикують "вішинг" - дзвінки клієнтам банків з метою виманювання реквізитів платіжних карт, необхідних для проведення операцій без використання картки. Кількість зафіксованих шахрайських дзвінків клієнтам, про які повідомили банки, становить 142 в першому і другому кварталах, 314 - у третьому і 2315 – у четвертому кварталі минулого року. При цьому в асоціації підкреслили, що не всі потерпілі повідомляють банки, у зв'язку з чим і кількість інцидентів з цього виду шахрайства може бути більше.

Також зафіксовано такий вид шахрайства, як "фішинг" - створення сайтів для збору реквізитів платіжних карток під виглядом надання послуг (наприклад, поповнення мобільних телефонів через Інтернет). У першому кварталі минулого року було виявлено 2 "фішингових" сайту, у другому – 12, в третьому – 9, у четвертому – 15 і тільки за один місяць, січень 2016 року, - 47.

Що стосується такого раніше поширеного виду шахрайства як банкоматний "скіммінг" (зчитування інформації з платіжної картки за допомогою спеціальних накладок на банкомати), то, за оцінками асоціації, цей вид шахрайства не є високо актуальною загрозою, оскільки її рівень минулого року знизився більш як у 2 рази порівняно з 2014 роком і більш ніж у 3 рази порівняно з 2013 роком.

Асоціація зазначає, що перераховані загрози актуальні для всіх банківських клієнтів, що знаходяться на території України, без виключення, незалежно від того, який банк випустив або обслуговує карту. Також у повідомленні підкреслюється, що у клієнта є вибір - стати або не стати жертвою шахрая, тому банкіри продовжать проекти з масового інформування населення про методи захисту від актуальних кіберзагроз та взаємодії з кіберполіцією. Зокрема, члени асоціації провели Форум з безпеки розрахунків і операцій з платіжними інструментами і кредитами 28 січня за участю Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності та Департаменту кіберполіції МВС України.

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Як повідомляв УНІАН, сума операцій з використанням платіжних карт в Україні в січні-вересні 2015 року збільшилася на 17,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року і склала 865,89 мільярда гривень.

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Сума операцій з використанням платіжних карт в Україні за 2014 рік збільшилася на 11,24% порівняно з 2013 роком і склала 1,019 трильйона гривень.