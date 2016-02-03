Банкіри не підтримують встановлені Кабміном критерії відбору банків для виплат бюджетникам

Банкіри не підтримують встановлені урядом нові критерії відбору банків для обслуговування виплат зарплат бюджетникам, а також соціальної допомоги та пенсій, повідомив на круглому столі віце-президент "Альфа-Банку" Олексій Пузняк.

"Ми точно так само, як і національна асоціація банків України, виступаємо проти цієї постанови, тому що це неринкові методи регулювання", - сказав Пузняк. За його словами, нові критерії відбору банків, які здійснюють бюджетні виплати, наприклад, обов'язкову наявність ОВДП у портфелі банку на рівні 20% регулятивного капіталу, можуть призвести до монополії "Ощадбанку" в даній сфері.

Проти цієї ініціативи Міністерства фінансів виступив і голова правління банку "Михайлівський" Ігор Дорошенко. За його словами, якщо формально підійти до впровадження постанови уряду, то навіть державні та великі приватні банки можуть випасти зі списку претендентів, оскільки існує вимога про те, що банк не повинен був потрапляти під методи впливу НБУ.

"Якщо подивитися усі великі банки, у тому числі державні, то у всіх у них були методи впливу з боку НБУ, проблеми з капіталізацією та інше", - пояснив Дорошенко.

За словами директора департаменту аналізу банківського ринку Центру економічних досліджень і прогнозування "Фінансовий пульс" Діляри Мустафаєвої, якщо в Україні набудуть чинності пропоновані Мінфіном критерії відбору, то претендувати на право здійснювати бюджетні виплати зможуть лише 11 великих банків, серед яких "Ощадбанк", "ПриватБанк", ПУМБ та інші. Також вона повідомила, що збільшення числа клієнтів тих банків, які будуть обслуговувати бюджетників, створить потреба в розширенні банкоматної мережі таких банків.

"Якщо встановлювати нові банкомати – на це буде потрібно близько 97 мільйонів доларів, якщо купувати бувші у використанні банкомати – цифра буде меншою", - сказала Мустафаєва.

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За словами керуючого партнера "Фінансового клубу" Руслана Чорного, якщо обслуговувати бюджетні виплати будуть лише три держбанки, їх витрати на розширення мережі банкоматів складе мінімум 19 мільйонів доларів. "Для того, щоб держбанки замінили діючі банки на ринку зарплатних проектів бюджетників, то необхідні будуть витрати мінімум 19 мільйонів доларів на три держбанки", - пояснив Чорний.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України в січні посилив критерії відбору банків, які здійснюють бюджетні виплати, і оновив перелік таких банків. Серед нових критеріїв відбору - розмір активів уповноваженого банку має бути від 1% активів всієї банківської системи. Крім того, банк повинен мати ОВДП у своєму портфелі на рівні 20% регулятивного капіталу. Ці критерії будуть поширюватися на всі соціальні виплати.

Нацбанк не підтримав ці ініціативи Кабінету міністрів, а "ПриватБанк" має намір у суді оскаржити правомірність нових критеріїв.