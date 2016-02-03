Кабмін перервав засідання - міністри зберуться завтра

Кабінет міністрів України перервав засідання, що почалося в середу, 3 лютого, і продовжить роботу завтра, 4 лютого, повідомила журналістам перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Юлія Ковалів.

«Буквально на уряді було три питання, і оголосили перерву до завтра. У зв'язку з тим, що в комітетах Верховної Ради багато законопроектів», - сказала Ковалів.

Читайте такожЯценюк поскаржився на постійний тиск на міністрів свого уряду

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 лютого, міністр економічного розвитку і торгівлі України Абромавичус прийняв рішення подати у відставку і закликав парламент проголосувати з цього питання вже завтра.

Міністр підкреслив, що ключовою причиною його звільнення став конфлікт із заступником голови фракції «БПП» Ігорем Кононенком, який «останнім часом зробив дуже багато для того, щоб заблокувати мою роботу і роботу моєї команди».

«Ні я, ні моя команда не готові служити прикриттям для оновлення старих і створення нових схем в інтересах окремих політичних і бізнес-гравців... У мене і моєї команди немає бажання бути ширмою для відвертої корупції або підконтрольними маріонетками для тих, хто хоче в стилі старої влади встановити контроль над державними грошима», - сказав Абромавичус.

Раніше, 11 грудня, міністр інфраструктури Андрій Пивоварський заявив про намір подати у відставку.