В Нацбанку пояснили причини падіння гривні (інфографіка)

В НБУ намалювали інфографіку, на якій пояснюються причини стрімкого знецінення гривні на міжбанківському та готівковому валютних ринках, повідомляє Нацбанк на своїй сторінці у Facebook.

"Голова Національного банку України Валерія Гонтарева на засіданні профільного комітету Верховної Ради розповіла про фактори, які впливали на курс останніми місяцями, і за чим треба стежити, щоб розуміти, куди курс рухатиметься у 2016 році", - говориться у повідомленні.

У статті зазначається, що Нацбанк розподілив фактори, які спричинили падіння гривні на міжбанківському ринку, на дві категорії - фундаментальні та ситуативні.

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Зокрема, до фундаментальних віднесли падіння цін на світових сировинних ринках, товарне ембарго та блокада з боку Росії та девальвація валют країн-торговельних партнерів.

До ситуативних в НБУ зарахували зимові свята, сезонні фактори та надлишкову гривневу ліківідність.

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Разом з тим, причинами різкого знецінення гривні на готівковому валютному ринку стали паніка населення і підвищенний попит на валюту, сезонна купівля валюти банками та надлишкова гривнева ліквідність за рахунок соцвиплат за січень.