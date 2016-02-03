НБУ назвав строк завершення легалізації структури власності банків

Українські банки мають завершити процес легалізації структури власності до кінця першого кварталу 2016 року, повідомляється на сайті Національного банку України.

"Національний банк продовжує роботу з приведення структури власності банків України у відповідність до вимог щодо їх прозорості. Цей процес має бути завершений до кінця першого кварталу 2016 року", - йдеться в повідомленні.

Регулятор зазначає, що до банків, структура власності яких не буде приведена у відповідність до вимог прозорості, буде застосовано заходи впливу, передбачені законодавством.

"Робота з приведення до прозорості структур власності банку - одна з вимог міжнародних кредиторів. Крім того, це перший крок для проведення діагностики операцій пов'язаних з банком осіб - системної проблеми банківської системи України", - зазначає регулятор.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України на даний момент веде роботу по легалізації структури власності 33 банків, робота регулятора в 22 фінустановах знаходиться на фінальній стадії.

Національний банк України в жовтні обнародував перелік з 48 банків з непрозорою структурою власності, які в разі нерозкриття інформації про реальних власників у встановленому регулятором порядку можуть бути визнані проблемними.