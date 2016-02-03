Відставка Абромавичуса може остаточно заблокувати міжнародне фінансування України - Центр економічної стратегії

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті Центру економічної стратегії.

«Заява міністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абромавичуса про відставку має стати Рубіконом для нинішньої влади. Або влада зупиняє і намагається розгорнути реформи, або змінюється сама влада і реформи отримають новий поштовх. Зараз офіційне міжнародне фінансування України заблоковано, і крок міністра змушує лідерів США і ЄС визначитися, чи вони готові фінансувати політичну корупцію в Україні. У разі відмови кредиторів Україні загрожує фінансова дестабілізація і гостра економічна криза», - наголошується в повідомленні.

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Крім того, експерти Центру вважають показовим загострення політичної ситуації в процесі спроб взяти під контроль фінансові потоки державних компаній, а виходом із ситуації бачать швидку приватизацію і деполітизацію управління держактивами.

Як повідомляв УНІАН, українські євробонди станом на 12:00 знизилися в ціні на 1,1% на тлі заяви про відставку міністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абромавичуса.

Посли 9 країн - Франції, Канади, Німеччини, Італії, Литви, Швеції, Швейцарії, Великої Британії та США висловили своє розчарування заявою Абромавичуса про відставку з поста глави Мінекономрозвитку України.

Раніше посол США в Україні Джефрі Пайєтт назвав Абромавичуса, який заявив про свій намір піти у відставку через політичний тиск, «чемпіоном реформ».

Абромавичус прийняв рішення піти у відставку і закликав парламент проголосувати з цього питання вже завтра, 4 лютого.

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Згідно з заявою міністра, таке рішення прийнято у зв'язку з політичним тиском з боку народного депутата від «Блоку Петра Порошенка», першого заступника голови фракції «БПП» Ігоря Кононенка і Адміністрації президента.

Абромавичус був призначений на посаду міністра економрозвитку і торгівлі в грудні 2014 року. До цього призначення він мав 18-річний досвід роботи в інвестиційних компаніях з штаб-квартирами в Стокгольмі та інших європейських столицях.