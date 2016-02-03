Кабмін пропонує депутатам дозволити реструктуризацію валютних кредитів

Кабінет міністрів України 3 лютого вніс на розгляд Верховної Ради проект Закону про реструктуризацію зобов'язань громадян України за кредитами в іноземній валюті, отриманими на придбання єдиного житла (іпотечні кредити).

На сайті парламенту на даний момент текст закону відсутній.

Згідно з повідомленням на сторінці Національного банку України в мережі Facebook, запропонований урядом законопроект дозволяє реструктуризувати іпотечні кредити 37 тисяч сімей на суму понад 20 мільярдів гривень, що становить 40% від загального обсягу валютної іпотеки, наданої банками фізичним особам, і 23% від загального обсягу валютних кредитів, наданих фізособам.

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За даними НБУ, законопроект передбачає фіксацію процентної ставки, по якій надавався кредит, на протязі 3 років.