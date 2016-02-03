Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 25,69 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 4 лютого Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2569,8375 (3 лютого – 2587,2756)

100 EUR – 2809,6033 (3 лютого – 2825,0462)

10 RUR – 3,2423 (3 лютого – 3,3201)

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Як повідомляв УНІАН, 3 лютого котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,68/25,78 гривні/долар.

Котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 28,23/28,34 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3270/0,3290 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,6984 гривні/долар, до цього часу було укладено 496 угод на суму 446,79 мільйона доларів.