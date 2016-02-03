Нацбанк спростив перевірку банками валютних операцій клієнтів

Національний банк України пом'якшив вимоги щодо аналізу та перевірки інформації про фінансові операції та їх учасників для купівлі іноземної валюти з метою переказу за межі України, повідомляється на сайті регулятора.

За інформацією НБУ, тепер вимоги з аналізу операцій не поширюються на договори, укладені резидентами з міжнародними компаніями з переліку 2000 найбільших публічних компаній світу (Forbes Global 2000), а також на розрахунки в рамках міжнародних договорів України та оплату зобов'язань у розмірі не більше еквівалента 150 тисяч гривень за операцію.

Також НБУ дозволив банкам формувати один висновок на контракт, а не перевіряти кожну операцію в його рамках.

Крім того, регулятор виключив з переліку індикаторів підозрілу фінансову операцію наявність угод про постачання робіт або послуг на митну територію інших країн. Разом з тим вимога до банків переконатися в дійсності наданих клієнтом документів та відповідність їх законодавству України залишається в силі, при цьому можлива перевірка в публічних джерелах та мережі Інтернет.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України до 2016 року планує поступово скасовувати введені в 2014-2015 роках валютні обмеження відповідно з темпами реалізації попередніх умов, передбачених в "дорожній карті".