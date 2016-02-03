Золотовалютні резерви України зросли до $13,4 мільярда

Золотовалютні резерви Національного банку України в січні зросли на 142 мільйони доларів, або на 1% - до 13,442 мільярда доларів, повідомляється на сайті регулятора.

За інформацією НБУ, зростання резервів сталося в результаті розміщення облігацій внутрішньої держпозики в доларах США, що забезпечило надходження на користь уряду коштів у сумі 486,1 мільйона доларів. Сальдо надходжень по СВОП-операціям становить 84,5 мільйона доларів.

Платежі уряду щодо погашення та обслуговування держборгу в іноземній валюті у січні склали 422,7 мільйона доларів, включаючи 344,2 мільйона доларів на погашення та обслуговування державних цінних паперів, а також 173,5 мільйона доларів на користь Міжнародного валютного фонду.

Також у січні НБУ проводив валютні аукціони для згладжування надмірних коливань курсу, в тому числі купив 43,5 мільйона доларів США і продав 117,8 мільйона доларів США. Чистий продаж валюти в ході аукціонів за січень склала 74,3 мільйона доларів.

НБУ зазначає, що за результатами місяця обсяг міжнародних резервів покриває 3,4 місяця імпорту і є достатнім для виконання зобов'язань та поточних операцій уряду і Національного банку України.

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Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви України, за попередніми даними Національного банку України, в 2015 році зросли на 77%, або на 5,767 мільярда доларів, і на 1 січня 2016 року склали 13,3 мільярда доларів, в тому числі у грудні резерви зросли на 152 мільйони доларів.