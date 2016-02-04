Долар США показав максимальне падіння з 2009 року - Bloomberg

Уповільнення індексу ділової активності в сфері послуг США до рівня 2014 року призвело до рекордного обвалу долара з 2009 року, повідомляє Газета.ru з посиланням на Bloomberg.

"В ході торгів в середу, 3 лютого, долар ослаб на 1,7% до основних світових валют", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що трейдери, інвестори та аналітики злякалися даних щодо ділової активності в сфері послуг, яка є "градусником" стану американської економіки в цілому. Слідом за доларом різке зниження продемонстрували і держоблігації США на 10 років, які впали до мінімуму з початку року.

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Тим не менш трейдери не готові однозначно говорити про зміну вектора в американській економіці і чекають доповіді про безробіття, яка має вийти 5 лютого. На думку експертів, опитаних агентством, американська економіка протягом січня створила 200 тисяч нових робочих місць, якщо реальні дані виявляться вище цього значення - інвестори знову повірять в долар.