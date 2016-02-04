Проти екс-глави МВФ Стросс-Кана знову подано позов про шахрайство

Проти колишнього директора-розпорядника МВФ Домініка Стросс-Кана подано позов із звинуваченням в шахрайстві в рамках справи заснованої ним фірми Leyne, Strauss-Kahn & Partners (LSK), пишуть "Ведомости" з посиланням на газету Les Echos.

За даними видання, пенсіонер Ален Юрбаш і його дружина стверджують, що в серпні 2014 р. за пропозицією керівників LSK вклали 1,14 млн євро в операцію зі збільшення капіталу компанії. LSK потім розорилася, і подружжя втратили всі гроші. Позов вони подали ще в листопаді, але зараз уточнили звинувачення, зазначає газета. Керівників компанії, одним з яких був Стросс-Кан, а другим - ізраїльський бізнесмен Тьєррі Лейн, який покінчив із собою після розорення компанії, сім'я Юрбаш звинувачує в шахрайстві в складі організованої групи, зловживанні довірою і поширенні неправдивої інформації про компанію.

Читайте такожКолишнього главу МВФ Родріго Рато звинувачують у шахрайствіУ скарзі подружжя, яку вони подали в прокуратуру, йдеться, що керівники LSK діяли шахрайським чином, приховували справжній стан компанії і вмовляли пенсіонерів вкласти заощадження в "діловий банк", хоча компанія ніколи не мала банківської ліцензії. LSK була визнана банкрутом через кілька місяців після того, як Юрбаш вклали в неї гроші.

Адвокат Стросс-Кана Жан Вейль повідомив, що не знає про скаргу Юрбаш, і від коментарів відмовився. Він нагадав, що його клієнт був президентом LSK, а не менеджером і що діяльністю компанії керував покійний Тьєррі Лейн.

Попереднє розслідування по справі LSK було порушено прокуратурою Парижа в кінці липня 2015 р. за статтями про шахрайство і зловживання чужими грошима. Вкладники LSK домагаються повернення втрачених грошей і компенсацій, сподіваються на порушення повноцінного розслідування.

Як повідомляв УНІАН, Стросс-Кан, який займав пости міністра промисловості, економіки, фінансів та індустрії Франції, а також з вересня 2007 по травень 2011 року був директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду, увійшов у наглядову раду банку "Кредит Дніпро", підконтрольного українському бізнесменові Віктору Пінчуку.