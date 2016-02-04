В окупованому Криму мають намір обмежити стягнення за українським кредитами

Самопроголошена "влада" анексованого Криму пропонує ввести обмеження на стягнення за кредитами, взятими жителями півострова в українських банках до його анексії Росією.

Про це йдеться в резолюції "державної ради" Криму, повідомляє РБК-Україна.

"Учасники парламентських слухань вважають за необхідне встановити обмеження на максимальну суму стягнення заборгованості, виходячи з середнього щомісячного доходу на кожного члена сім'ї позичальника в розмірі 10% від доходу до 100 тисяч рублів (1 250 доларів), 20% - понад 100 тисяч рублів; встановити заборону на вилучення рухомого та нерухомого майна фізичних осіб, у тому числі що знаходиться в іпотеці, за кредитними договорами, укладеними з банками, що діяли на території Республіки Крим та (або) на території міста федерального значення Севастополя, а також призупинити виконавчі провадження, спрямовані на вилучення такого майна", - йдеться в документі.

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