В окупованому Криму мають намір обмежити стягнення за українським кредитами
Пропозиції направлено до Держдуми та Ради федерації Росії.
Самопроголошена "влада" анексованого Криму пропонує ввести обмеження на стягнення за кредитами, взятими жителями півострова в українських банках до його анексії Росією.
Про це йдеться в резолюції "державної ради" Криму, повідомляє РБК-Україна.
"Учасники парламентських слухань вважають за необхідне встановити обмеження на максимальну суму стягнення заборгованості, виходячи з середнього щомісячного доходу на кожного члена сім'ї позичальника в розмірі 10% від доходу до 100 тисяч рублів (1 250 доларів), 20% - понад 100 тисяч рублів; встановити заборону на вилучення рухомого та нерухомого майна фізичних осіб, у тому числі що знаходиться в іпотеці, за кредитними договорами, укладеними з банками, що діяли на території Республіки Крим та (або) на території міста федерального значення Севастополя, а також призупинити виконавчі провадження, спрямовані на вилучення такого майна", - йдеться в документі.
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