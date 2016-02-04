Китайські банки почали виводити гроші з Росії

За даними Центробанку Росії, в грудні 2015 року «дочки» провідних кредитних організацій Китаю — Бенк оф Чайна, Чайна Констракшн Банк і Чайнасельхозбанк — почали виводити активи з РФ, пишуть "Известия".

Найбільший відтік спостерігався у Бенк оф Чайна, що спеціалізується на експортно-імпортних відносинах між РФ і Китаєм (на 100% належить одному з найбільших банків Китаю Bank of China; контролюється урядом Китаю). За грудень активи Бенк оф Чайна скоротилися на 31% з 55,9 млрд до 38,6 млрд рублів, за листопад-грудень — на 45,3%. У результаті банк перемістився з 89-го на 124-е місце в рейтингу банків, що працюють у РФ.

"Ми не реагуємо на конфлікт Росії з Туреччиною, — заявив представник Бенк оф Чайна. — Зниження активів банку в грудні 2015 року пов'язано з тим, що російські юридичні особи забирали кошти з рахунків, відкритих у банку. Це їхнє право, ми виконували їхні розпорядження".

В інших банках не відповіли на запит «Известий».

Читайте такожКитай вводить частковий безвізовий режим з УкраїноюДиректор методичного департаменту Національного рейтингового агентства Максим Васін згоден з тим, що скорочення активів «дочок» китайських банків в РФ є помітним.

"Таке значне скорочення зазвичай можливо, якщо активи мають короткостроковий характер або вкладені в ліквідні фінансові інструменти, які можна швидко продати. На тлі зниження вартості нафти і зростання курсу валют до рубля в грудні китайські банки, очевидно, переоцінили перспективи російської економіки в гіршу сторону і стали скорочувати ризики щодо російських активів", — припускає Васін.

На думку експерта, додатковим фактором стало і погіршення ситуації на фондових ринках Китаю, що продовжилося у січні 2016 року, — в цих умовах банки Китаю могли прийняти рішення про згортання експансії за кордоном, особливо в країнах з нестабільними валютами.

"Якщо дивитися на те, які макроекономічні прогнози озвучувалися в листопаді (зростання почнеться з 2016 року) і які прогнози присутні тепер (зростання почнеться з 2017-го, можливе подальше зниження цін на нафту тощо), а також на ситуацію на валютному ринку (80 рублів за долар ніхто не прогнозував у грудні), таке положення пояснює небажання китайських дочірніх банків брати на себе ризики російської економіки в поточних умовах", — міркує Васін.

Начальник аналітичного управління банку БКФ Максим Осадчий каже, що «розворот на Схід» закінчився.

"Російські підприємства і банки не зуміли замінити західні кредити в Китаї і в інших східних країнах. Китайські банки та банки інших східних країн не кинулися стрімголов в Росію. А ті китайські банки, що вже діють у Росії, переважно стагнують. Тим більше що у Китая своїх турбот повний рот — економіка Піднебесної охолоджується, зростання ВВП сповільнюється", — зазначає Осадчий.

Поряд з Бенк оф Чайна, в топ-10 банків, у яких активи скоротилися найбільш істотно, потрапили ще чотири іноземні кредитні організації: ІНГ Банк («дочка» голландського однойменного банку), «Креді Агріколь КІБ» (контролюється французьким Credit Agricole Group), ОТП-банк (контролюється угорським OTP Bank) і Ішбанк («дочка» турецького Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi).