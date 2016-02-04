Рада прийняла поправки для підписання закону про держзакупівлі
За усунення неузгодженостей у тексті прийнятого закону проголосувало 227 депутатів при необхідних 226.
Верховна Рада прийняла поправки, необхідні для підписання спікером парламенту прийнятого раніше закону, який передбачає переведення всіх державних закупівель на електронну систему Prozorro.
За усунення технічних неузгодженостей у тексті прийнятого закону про публічні закупівлі №3559 проголосувало 227 депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.
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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 25 грудня 2105 року прийняла в цілому законопроект, що встановлює обов'язкове проведення усіх державних закупівель через систему електронних закупівель Prozorro з 1 квітня 2016 року для міністерств і великих держкомпаній, і з 1 серпня 2016 року – для всіх держкомпаній і держорганів.
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Система Prozorro працює в пілотному режимі з лютого минулого року і обробляє трохи більше 2% всіх держзакупівель в країні. Наприкінці 2015 року в системі брало участь понад 2200 держкомпаній, які провели близько 37 тисяч тендерів. Загальна сума зареєстрованих тендерів склала близько 7 мільярдів гривень. Економія наприкінці минулого року становила 12% від суми тендерів, або понад 500 мільйонів гривень.