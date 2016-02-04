Обвал цін на нафту поставив Венесуелу на грань краху: їжу видають за картками

Обвал світових цін на нафту поставив Венесуелу на межу економічного краху - курс місцевого болівара знецінився до абсолютних рекордів, в країні введено надзвичайний економічний стан, а їжу жителям республіки видають за картками, передає Газета.RU з посиланням на радіостанцію BusinessFM.

«Дефіцит товарів є, продукти стали видавати за номерами, в якісь визначені дні кожному, хто має номер. А так, за спекулятивною ціною можна придбати на ринках все, весь дефіцит. Місцеві ж - стоять величезні черги - купують і перепродують тут же все. Місцевий народ, звичайно, не задоволений, тому що дуже маленькі зарплати, «чорний» курс дуже високий. Для іноземців це добре, тому що курс високий, а місцевим, звичайно, це погано. Високий рівень безробіття. Злочинність, ну, не скажу, що в якійсь іншій країні світу вона нижча. Бензин у нас коштує... ну, виходить, ось ми 40 літрів бензину заправляємо 95-го - на два рубля, якщо перевести на російські гроші. Літр бензину коштує 1 копійку», — розповіла туристичний гід з Порламара Ольга Смірнова.

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Місцевий житель і представник місцевого туристичного бізнесу на ім'я Денис заявив радіостанції, що супер-бідності у Венесуелі він не спостерігає, а фінансове становище кожного громадянина більше залежить від його працьовитості.

«Ну, так я не бачу, що тут прямо... ну, голодуючих тут точно немає, як в Африці, щоб хтось з голоду помирав, таких я не бачив. Медикаменти — так, важче з медикаментами. Ну, якісь першої необхідності, там, від головного болю, такі є, в принципі. Зараз вже все з'являється потихеньку, але черги, правда... скрізь черги. Якась, як на мене, національна забава у них — вони люблять у чергах постояти», — розповів Денис.

Дослідницька компанія Nielsen повідомляла, що відчуття кризи присутнє у 96% споживачів у Венесуелі.