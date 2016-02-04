Витрати на апарат Ради хочуть збільшити: керівництво отримуватиме по 20-30 тисяч - нардеп

Про це у Facebook повідомила народний депутат від "Народного фронту" Світлана Войцеховська.

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Вона зазначила, що вчора відбулося чергове засідання комітету з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради, де серед інших питань було розглянуто питання затвердження кошторису на 2016 рік.

"Досить цікаво, що кошторис Верховної Ради України передбачає збільшення капітальних видатків на апарат, у порівнянні з попередньо погодженим варіантом", - зауважила депутат.

За словами Войцеховської, "вже просто абсурдно виглядає ситуація, за якої всупереч усім нормам закону, всупереч бюджетним видаткам, передбаченим на 2016 рік, народні депутати України отримують заробітну плату на рівні 4 тис. грн, тоді як керівництво апарату Верховної Ради отримує зарплату по 20 – 30 тис. грн".