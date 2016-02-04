Рада ратифікувала кредитну угоду з Японією на $300 мільйонів

Верховна Рада ратифікувала угоду з Японією про надання Україні кредиту в 36,97 мільярда японських ієн (близько 300 мільйонів доларів), які український уряд планує витратити на проведення економічних реформ.

У сесійній залі відповідний законопроект №0080 "Про ратифікацію угоди (у формі обміну нотами) між урядом України та урядом Японії щодо кредитної угоди про другу позику на політику розвитку на здійснення економічних реформ між Кабінетом міністрів України та Японським агентством міжнародного співробітництва" підтримали 267 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

У ході обговорення законопроекту в парламенті 3 лютого народний депутат від фракції "Блок Петра Порошенко" Віктор Пинзеник зазначив, що умови отримання кредиту дуже вигідні для України.

"Мова йде про позику для бюджету на дуже вигідних умовах. Це кредит, термін якого 20 років з 6-річним пільговим періодом (за цей час немає погашення тіла кредиту). Процентна ставка за цим кредитом у межах 1%. Такі дешеві гроші Україна отримує дуже рідко", - сказав Пинзеник.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, кредит буде надано через Японське агентство міжнародного співробітництва. Японія видасть позику зі змінною процентною ставкою JPY LIBOR + 0,05% (ставка, по якій банки на Лондонському міжбанківському ринку готові надавати один одному незабезпечені кредити в ієнах, плюс 0,05%).

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Як повідомляв УНІАН, Україна і Японія підписали дану кредитну угоду на 300 мільйонів доларів 4 грудня минулого року. Це другий японський кредит розвитку, наданий Україні.

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У липні минулого року була підписана перша кредитна угода розвитку між Україною і Японією обсягом також 300 мільйонів доларів. Кошти за цим кредитом мали надійти до України відразу ж, щойно Київ отримає третій кредитний транш за програмою EFF з основним кредитором країни – Міжнародним валютним фондом.