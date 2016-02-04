Гривня на міжбанку вперше впала нижче 26 за долар

У четвер, 4 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 25,87/26,02 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 28,8630/29,0270 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3380/0,3410 гривні/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 11:30 встановився на рівні 25,9370 гривні/долар, станом на цю годину укладено 9 угод на суму 2,04 мільйона доларів.