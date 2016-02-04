Alphabet протримався в статусі найдорожчої компанії світу один день
Холдинг Alphabet, до якого входить Google, за ніч втратив 3% вартості акцій.
Компанія Apple знову обійшла Alphabet в списку найдорожчих компаній світу, повідомляє Газета.ru.
Холдинг Alphabet, до якого входить Google, протягом ночі втратив 3% вартості акцій, тоді як становище Apple майже не змінилося.
За Apple і Alphabet в списку найдорожчих компаній світу йдуть Microsoft, Facebook та Exxon Mobil.
Востаннє Google обігнав Apple в 2010 році, коли обидві компанії коштували менше 200 мільярдів доларів. На той час Apple ще не випустила свій перший iPad, а новітнім Іphone'ом на ринку був 3GS. Між 2008 і 2010 роками Apple і Google часто мінялися місцями, доки компанія Apple не пішла в історичний відрив: протягом вересня 2012 Apple зросла у вартості з 180 мільярдів до 650 мільярдів доларів. У 2011 році Apple обігнала Exxon і стала найдорожчою компанією світу.
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Раніше повідомлялося, що Alphabet обігнав Apple і став найдорожчою компанією в світі.