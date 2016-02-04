Мінфін спростив звітність з ПДВ для платників податків

Міністерство фінансів України у відповідності до змін, які було внесено до Податкового кодексу України в грудні 2015 року, спростило звітність з податку на додану вартість для платників податків.

Згідно з повідомленням, на сайті міністерства, Мінфін своїм наказом "Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість", значно спростив форми та порядок заповнення податкової звітності з податку на додану вартість.

Зокрема, порівняно з декларацією, яка діє до затвердження цього наказу Мінфіну, у новій формі декларації скорочено кількість розділів декларації: з чотирьох до трьох. Більш ніж у два рази зменшено кількість рядків декларації: з 96 до 44 рядків.

Міністерство відзначило, що в новій декларації, зведений до мінімуму обсяг інформації, що підлягає відображенню.

"Спрощення форм податкової звітності з податку на додану вартість дозволить скоротити витрати часу платників на їх складання і мінімізувати допущення помилок при їх заповненні. Такий підхід позитивно вплине на підвищення позиції України в міжнародних рейтингах в категоріях щодо податкової системи (рейтинг Doing Business). Міністерство фінансів України буде і надалі працювати над спрощенням податкової звітності та забезпеченням прозорості процедури адміністрування податків", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, українські платники податків у січні перерахували до держбюджету 12,4 мільярда гривень податку на додану вартість.

Обсяг відшкодування платежів з податку на додану вартість суб'єктам підприємництва в Україні в січні 2016 року склав 7,887 мільярда гривень.

Кабінет міністрів своїм розпорядженням затвердив дорожню карту дерегуляції, імплементація якої дозволить Україні до 2017 року поліпшити свою позицію в ТОП-50 рейтингу легкості ведення бізнесу від Світового банку Doing Business, а в 2018 році - увійти до ТОП-20.

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Україна в 2015 році піднялася на 13 позицій в рейтингу легкості ведення бізнесу від Світового банку Doing Business, посівши 83 місце.