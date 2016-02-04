Єврокомісія погіршила прогноз падіння російської економіки

Згідно нової версії прогнозу Єврокомісії, в 2016 році ВВП Росії скоротиться сильніше, ніж очікувалося раніше, повідомляє РБК.

"Перспективи економіки Росії, яка страждає від впливу санкцій і низьких цін на нафту, залишаються похмурими, обсяги роздрібних продажів та споживання ще не досягли свого дна, а наближення виборів ускладнює проведення структурних реформ, зазначається в новій версії прогнозу Єврокомісії (ЄК)", - йдеться в повідомленні.

Згідно з оновленим розрахунками експертів ЄК, падіння ВВП Росії в 2016 році, хоча й сповільниться порівняно з 2015 роком, але все ж виявиться сильнішим, ніж очікувалося раніше. Якщо в осінній версії прогнозу передбачалося, що в 2016 році економіка Росії впаде лише на 0,5%, то тепер в ЄК чекають зниження ВВП РФ одразу на 1,2%.

Повернення російської економіки до зростання, як і раніше, очікують в 2017 році, проте тепер у ЄК вважають, що приріст ВВП виявиться втричі меншим - 0,3% замість 1%.

Однією з головних причин погіршення ситуації в документі названо зниження приватного споживання, що раніше вважався локомотивом економіки. Зниження купівельної спроможності рубля та падіння реальних доходів росіян, на думку експертів ЄК, призведуть до того, що їхні витрати на споживчі товари скоротяться в 2016 році ще на 2%, а не на 1%, як вважалося раніше.

Ембарго на ввезення в Росію низки турецьких товарів, що набуло чинності з 1 січня 2016 року в умовах збереження заборони на імпорт товарів з країн ЄС, США та деяких інших держав, на думку експертів ЄК, сповільнить зниження темпів інфляції. У прогнозі ЄК наголошується, що за підсумками 2016 року інфляція в Росії складе близько 8,5%, залишившись багато вище цільового орієнтиру ЦБ в 4% річних.

Одночасно з цим продовжить погіршуватися ситуація на ринку праці. Раніше в ЄК очікували, що в 2016-2017 роках безробіття в Росії втримається на рівні 5,5% працездатного населення країни. Згідно нової версії прогнозу, в 2016 році безробіття підскочить відразу до 5,9%, а в 2017-му - до 6,1%. Зростання безробіття в документі пояснюється зменшенням можливостей компаній скорочувати операційні витрати без звільнень працівників.

У прогнозі особливо підкреслюється, що дефіцит бюджету Росії в 2016 році буде покриватися за рахунок коштів Резервного фонду, запаси якого можуть бути повністю вичерпані до кінця року.

Напередодні Банк Росії погіршив свою оцінку річного темпу зниження ВВП Росії в січні - березні 2016 року, пояснивши це негативної зовнішньоекономічною кон'юнктурою і загрозою ослаблення економічної активності.

"Річний темп зниження ВВП в першому кварталі 2016 року може становити 1,7–2,5%, що перевищує попередній прогноз (1-2%)", - наголошується в матеріалах ЦБ.

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Раніше міжнародне рейтингове агентство Fitch повідомило, що очікує за підсумками 2016 року зниження ВВП Росії на 1% замість обіцяного раніше зростання на 0,5%.