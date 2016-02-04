МВФ відкладає виділення Україні $1,7 мільярда - ЗМІ

Виділення чергового траншу кредиту Міжнародного валютного фонду Україні, яке очікувалося в лютому, відкладається.

Про це "Апострофу" повідомило джерело в українському уряді.

"Поки складно спрогнозувати, коли може бути прийнято рішення МВФ про виділення наступного траншу. Але очікувати його найближчим часом, як було заявлено нещодавно високопоставленими представниками української влади, поки немає підстав", — заявив співрозмовник видання.

За інформацією видання, на сьогоднішній день залишається неузгодженим остаточний варіант перегляду меморандуму про співпрацю України і МВФ.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня 2015 року МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки. Перший транш за новою програмою обсягом 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня, другий на 1,7 млрд дол. – 4 серпня 2015 року.

Другий перегляд програми проходив у два етапи. Місія Фонду працювала у Києві у вересні минулого року і 2 жовтня 2015 року призупинила переговори у зв'язку з необхідністю проведення місцевих виборів, а також дискусій всередині країни щодо податкової реформи та проекту держбюджету на 2016 рік. В листопаді переговори поновилися.

На поточний момент Україна і МВФ погоджують доповідь про перебіг реформ і Меморандум про другий перегляд програми та подальші дії сторін, який розгляне Рада директорів Фонду. Сторони обговорюють широкий спектр питань в рамках другого перегляду програми співпраці, який включає різні аспекти монетарної, банківської, антикорупційної політики, пенсійної реформи та приватизації.

За рішенням Ради директорів Україна отримає або не отримає третій транш кредиту обсягом 1,7 млрд дол. Отримання цих коштів є вкрай необхідним для України, оскільки позитивне рішення МВФ дозволить нашій країні залучити ще 2,3 млрд дол. фінансової допомоги – 1 млрд дол. у вигляді гарантій від уряду США, а також кредитні транші від Європейського Союзу і Світового банку.

21 січня під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард висловила надію, що Меморандум буде погоджено найближчим часом, а рішення Ради директорів МВФ щодо третього траншу буде позитивним. Крім того президент Порошенко висловив сподівання, що Україна отримає кредитні кошти вже в лютому.