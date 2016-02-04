Вперше з кризи 2008 року: швейцарський банк Credit Suisse відзвітував про збитки

Швейцарський банк Credit Suisse прискорив процес скорочення робочих місць і повідомив, що в найближчі місяці турбулентність на ринках збережеться, зафіксувавши перший з 2008 року річний збиток, передає Рейтер.

"Ринкова кон'юнктура в січні 2016 року залишалася складною, і ми очікуємо, що волатильність на ринках збережеться до кінця першого кварталу 2016 року на тлі існуючих макроекономічних проблем", - йдеться в заяві голови банку Тід'яне Тіама, який зайняв свій пост у липні.

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Як випливає з річного звіту Credit Suisse, чистий збиток другого за величиною банку Швейцарії становив 2,94 мільярда швейцарських франків ($2,92 млрд), тоді як аналітики в середньому прогнозували цей показник на рівні 2,12 мільярда.