Грошей поки не буде: Україна досі не узгодила меморандум з МВФ – джерело

Україна досі не узгодила з ключовим кредитором країни – Міжнародним валютним фондом текст меморандуму про черговий перегляд програми реформ, який необхідний для ухвалення фондом рішення про виділення нашій країні третього кредитного траншу у розмірі 1,7 млрд дол. у рамках чотирирічної програми EFF обсягом 17,5 млрд дол.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

«Станом на вчорашній день (текст – УНІАН) не відправляли. Відправлять відразу ж, як тільки узгодять», – зазначили в уряді. При цьому кінцевих строків узгодження документа в уряді не назвали.

Раніше голова Нацбанку України Валерія Гонтарева висловила сподівання, що Україна цього тижня ухвалить і підпише оновлений текст меморандуму, і вже за 3-4 тижні отримає третій транш кредиту.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня 2015 року МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки. Перший транш за новою програмою в обсязі 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня, другий у 1,7 млрд дол. – 4 серпня 2015 року.

Зараз Україна і МВФ узгоджують доповідь про хід реформ і меморандум про другий перегляд програми і подальші дії сторін, який розгляне Рада директорів фонду. Сторони обговорюють широкий спектр питань у рамках другого перегляду програми співпраці, який включає різні аспекти монетарної, банківської, антикорупційної політики, пенсійної реформи та приватизації.

За рішенням Ради директорів Україна отримає чи не отримає третій транш кредиту в обсязі 1,7 млрд дол. Позитивне рішення МВФ дозволить нашій країні залучити ще 2,3 млрд дол. фінансової допомоги – 1 млрд дол. у вигляді гарантій від уряду США, а також кредитні транші від Європейського Союзу і Світового банку.

21 січня в ході зустрічі з президентом України Петром Порошенком директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард висловила сподівання, що меморандум буде узгоджено найближчим часом, а рішення Ради директорів МВФ щодо третього траншу буде позитивним. Порошенко також висловив сподівання, що Україна отримає кредитні кошти вже у лютому.