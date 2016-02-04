Яценюк і Абромавичус на закритому засіданні обговорили продовження реформ

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк і міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус, який написав учора, 3 лютого, заяву про відставку, обговорили ситуацію в країні і кроки, необхідні для продовження економічних реформ. Про це повідомив журналістам заступник міністра економрозвитку Максим Нефьодов.

«Абромавичус поїхав на засідання уряду, де обговорив разом з іншими міністрами і прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком ситуацію і ті зміни, які необхідні для того, щоб зробити реформи в країні можливими, - сказав Нефьодов. - Ми досягли межі, коли зміни мають бути системними, тому що нинішня криза не ситуативна, вона утворилася не вчора».

За словами Нефьодова, зараз країна постала перед тим, що в економічних реформ «немає замовника і виконавця, ні зусиль всіх гравців, а уряду технократів не дають працювати».

Читайте такожКононенко йде з посади заступника голови БПП й хоче пройти детектор разом з Абромавичусом

Як повідомляв УНІАН, раніше віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко повідомив, що Кабмін сьогодні, 4 лютого, провів закрите засідання, перерване у середу, 3 лютого, у зв'язку з необхідність роботи міністрів у комітетах Верховної Ради, а також у зв'язку із заявою міністра економрозвитку Абромавичуса про своє рішення піти у відставку. Ключовою причиною відставки міністр назвав системний тиск на міністерство, в тому числі з боку представників фракції Блоки Петра Порошенка, в першу чергу заступника голови фракції Ігоря Кононенка.