Українські банки відклали до весни публікацію своїх фінансових результатів за рік

Українські банки відклали до весни публікацію відомостей про фінансові результати своєї роботи у четвертому кварталі 2015 року і в цілому за минулий рік, яка раніше проводилася наприкінці січня – на початку лютого наступного за звітним року.

Як повідомили УНІАН представники найбільших в Україні банків за обсягом активів, дані звітності будуть опубліковані не раніше березня - квітня цього року, а в деяких випадках – навіть не раніше травня, після завершення річного аудиту.

Своє рішення банкіри пояснюють переходом з 1 грудня минулого року на міжнародні стандарти фінансової звітності відповідно до вимог Національного банку України. В рамках нових правил регулятор привів проміжну (квартальну) фінансову звітність банків у відповідність до вимог МСБО, і тепер квартальна звітність відповідатиме річний.

Поки що про результати роботи у минулому році з найбільших за обсягом активів банків повідомив тільки «ПриватБанк», який завершив минулий рік з прибутком з 267,698 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, українська банківська система з 1 грудня 2015 року перейшла на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО).

Сумарний збиток працюючих банків України, без урахування неплатоспроможних, за 11 місяців 2015 року становив 57,3 млрд грн, що вже перевищує історичний максимум збитків банківської системи, досягнутий у 2014 році на рівні 52,966 млрд грн.