Посли країн G7 нагадали Порошенку про вимоги для виділення траншу МВФ – Томбінський

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова Представництва Євросоюзу в Україні Ян Томбінський після зустрічі послів країн G-7 з президентом України, прем'єр-міністром та головою Верховної Ради.

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За словами Яна Томбінського, на зустрічі було наголошено на тому, "щоб було зроблено та щоб було виконано всі положення, які Україна обговорила з МВФ, щоб відкрити можливості для фінансування. Про це ясно було сказано, але про щось конкретне не говорилось".

Ян Томбінський зауважив, що також не обговорювались можливі ризики невиділення чергового траншу МВФ.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня 2015 року МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF) загальним обсягом $17,5 млрд терміном на 4 роки. Перший транш за новою програмою в обсязі $5 млрд Україна отримала 13 березня, другий $1,7 млрд – 4 серпня 2015 року.

Зараз Україна і МВФ узгоджують доповідь про хід реформ і меморандум про другий перегляд програми і подальші дії сторін, який розгляне Рада директорів фонду. Сторони обговорюють широкий спектр питань у рамках другого перегляду програми співпраці, який включає різні аспекти монетарної, банківської, антикорупційної політики, пенсійної реформи та приватизації.

За рішенням Ради директорів Україна отримає чи не отримає третій транш кредиту в обсязі $1,7 млрд. Позитивне рішення МВФ дозволить нашій країні залучити ще $2,3 млрд фінансової допомоги – $1 млрд у вигляді гарантій від уряду США, а також кредитні транші від Європейського Союзу і Світового банку.

21 січня в ході зустрічі з президентом Петром Порошенком директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард висловила сподівання, що меморандум буде узгоджено найближчим часом, а рішення Ради директорів МВФ щодо третього траншу буде позитивним. Порошенко також висловив сподівання, що Україна отримає кредитні кошти вже у лютому.