Гривня закрила міжбанк на рівні 25,98 за долар

У четвер, 4 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 25,85/25,98 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 28,9460/29,0890 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3410/0,3430 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 25,8927 грн/дол., на цю годину було укладено 515 угод на суму 389,37 млн дол.