"Укрсоцбанк" об'єднають із "Альфа-Банком"

Холдингова компанія ABH Holdings S. A. («Альфа-Груп») після завершення угоди про купівлю в італійської банківської групи UniCredit Group 100% акцій «Укрсоцбанку» планує об'єднати його протягом декількох років зі своєю українською «дочкою» - «Альфа-Банком», заявив на прес-конференції голова ABH Holdings Петро Авен.

«Нашою кінцевою метою є один банк. Але скільки часу займе процес злиття, ми поки не розуміємо. Можливо, це займе кілька років», - сказав Авен, додавши при цьому, що назву кінцевого банку поки не обрано.

Також Авен нагадав, що в обмін на 100% акцій «Укрсоцбанку» UniCredit Group отримає міноритарну частку в ABH Holdings в розмірі 9,9%. Співпраця з італійською банківською групою, за словами Авена, позитивно вплине на імідж «Альфа-Груп» у всіх країнах, де працюють дані компанії.

За словами Авена, «Альфа-Банк» буде активніше працювати з проблемними позичальниками, які йому дістануться після завершення угоди щодо купівлі «Укрсоцбанку».

«Ми не італійці, тому працювати ми, звичайно, будемо агресивніше, ніж вони. У нас завжди взаємини, особливо з недобросовісними позичальниками, розвивалися за жорсткішим сценарієм. Це був дійсно один із мотивів угоди», - сказав голова холдингу.

За його словами, «Альфа-Банк» планує отримати більше повернення коштів від недобросовісних позичальників, ніж планували в UniCredit Group, в тому числі мова йде про іпотеку.

Голова ABH Holdings також повідомив, що «Альфа-Банк» до завершення угоди проведе докапіталізацію, щоб відповідати вимогам Нацбанку України.

Також присутній на прес-конференції генеральний менеджер UniCredit Bank («Укрсоцбанк») Мауро Маскіо у свою чергу повідомив, що «Укрсоцбанк» отримає докапіталізацію навіть у більшому розмірі, ніж того вимагає НБУ.

За його словами, відхід з України не пов'язаний з низькою прибутковістю бізнесу, а продиктований бажанням отримати частку і право брати участь у прийнятті рішень в «Альфа-Груп».

«Сьогодні частина UniCredit Group у Центральній та Східній Європі приносить хороші результати в банківській сфері і в плані перспективи зростання більш приваблива, ніж західна частина», - сказав Маскіо. Також він повідомив, що угода зі злиття банків сьогодні проходить легше, ніж угода з купівлі «Укрсоцбанку» в 2007 році, завдяки зменшенню кількості бюрократичних процедур Національним банком.

Як повідомляв УНІАН, холдингова компанія ABH Holdings S. A., яка володіє «Альфа-Банком», підписала угоду з італійською банківською групою UniCredit Group про купівлю 100% акцій «Укрсоцбанку».

Структура угоди передбачає, що UCG передасть свій пакет акцій в «Укрсоцбанку» компанії ABH Holdings S. A. в обмін на випущені акції, що відповідають частці володіння в ABHH, що дорівнює 9,9%, після закриття угоди. Подальшим кроком в угоді буде отримання необхідних юридичних погоджень. Закриття угоди очікується в 2016 році.

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Довідка УНІАН. UniCredit Bank - об'єднана структура, утворена в результаті злиття дочірніх банків UniCredit Group в Україні, «Унікредит Банку» і «Укрсоцбанку».

У грудні 2013 року було завершено процес інтеграції банків, і об'єднаний банк продовжує роботу під назвою UniCredit Bank.

«Альфа-Банк» (Київ) працює на ринку України з 2001 року і входить до групи найбільших банків. Банк є частиною міжнародного консорціуму «Альфа-Груп».