Інтерес закордонних інвесторів до України знизився – дослідження

Індекс настроїв іноземних інвесторів стосовно вкладень в Україну (Foreign Investor Sentiment Index in Ukraine) за минулий місяць знизився на 1,2 пункту, але залишився в позитивній зоні зі значенням 103,7 пункту.

Як свідчать розрахунки індексу, які має УНІАН, на настрої інвесторів істотно вплинула неясність щодо термінів та умов отримання нашою країною третього траншу кредиту Міжнародного валютного фонду та зростання з початку року девальваційних ризиків.

У секторальному розрізі інвестори високо оцінюють перспективи інвестицій у сферу IT (146,2 пункту) і сільське господарство (136,2 пункту). Привабливість інвестицій у промисловість перебуває на нейтральній позначці (100), тоді як істотно зросла оцінка перспектив сектора торгівлі та послуг, перевищивши позначку «100» вперше з червня минулого року і досягнувши 107,7 пункту.

З точки зору інструментів респонденти позитивно сприймають можливості прямих інвестицій фондів (108,3) і стратегічних інвесторів (107,7). Водночас різко впав інтерес до облігацій і акцій українських підприємств, де значення компонентів індексу становило 97,5 і 60,5 пункту відповідно. Протилежну динаміку демонструє агресивна стратегія інвестування, яка не тільки зберігає високу привабливість, а й дістала рекордно високу за весь період спостережень оцінку на рівні 141,7 пункту.

Певний поворот стався в настроях респондентів щодо горизонту інвестицій – перспективи короткострокових вкладень в Україні (116,7) зараз сприймаються ними краще, ніж потенційні вигоди від довгострокових і середньострокових інвестицій (92,3 і 91,7 пункту відповідно).

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Довідка УНІАН. Індекс настроїв іноземних інвесторів стосовно вкладень в Україну (Foreign Investor Sentiment Index in Ukraine), розроблений «Українським кредитно-рейтинговим агентством» і компанією «ТР ДАТА Україна», розраховується щомісяця шляхом опитування українських інвестиційних та консультаційних компаній, що надають послуги із залучення капіталу за кордоном, на предмет готовності зарубіжних інвесторів надавати фінансування для українських компаній і порівняння цих даних із змінами показників ключових ринкових індикаторів за минулий місяць.