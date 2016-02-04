Нацбанк опустив офіційну гривню нижче 29 за євро

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 5 лютого встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2589.2673 (4 лютого – 2569.8375)

100 EUR – 2901.5329 (4 лютого – 2809.6033)

10 RUR – 3.3864 (4 лютого – 3.2423)

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 4 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,85/25,98 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 28,9460/29,0890 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3410/0,3430 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,8927 грн/дол., до цього часу було укладено 515 угод на суму 389,37 млн дол.