ЄБРР збільшив свою частку в капіталі "Укрсиббанку" до 40%

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) збільшив свою частку в капіталі «УкрСиббанку» BNP Paribas Group до 40% із 15%, в результаті викупу акцій у найбільшого акціонера банку.

Про це «УкрСиббанк» повідомив у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з наведеними даними, частка найбільшого акціонера банку BNP Paribas Group у результаті угоди знизилася до 60% із 85%.

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У повідомленні зазначається, що ЄБРР отримав відповідні дозволи на збільшення своєї частки в капіталі «УкрСиббанку» в Антимонопольному комітеті України 1 грудня 2015 року та в Національному банку України 21 січня 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, ЄБРР заявив про наміри сконцентрувати 40% акцій «УкрСиббанку» BNP Paribas Group наприкінці листопада минулого року.

Згідно з рішенням акціонерів, у результаті додаткової емісії акцій капітал «УкрСиббанку» BNP Paribas Group планувалося збільшити на 4,466 млрд грн, або в 3,5 раза.

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«УкрСиббанк» працює на ринку України з 1990 року і належить до найбільших банків за обсягом активів.