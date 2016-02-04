МВФ стурбований відставкою Абромавичуса і закликає посилити боротьбу з корупцією

Ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд (МВФ) глибоко занепокоєний ситуацією, що склалася в уряді України і призвела до відставки міністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абромавичуса, і закликає владу докласти всіх зусиль для реалізації антикорупційної політики. Про це в ході брифінгу у Вашингтоні сказала директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард.

«Міністр Абромавичус відповідав за низку фундаментальних реформ, і ми повинні відзначити його роботу, - сказала Лагард. - Разом з тим, ми занепокоєні ситуацією, що склалася. Якщо звинувачення міністра знайдуть підтвердження, це означатиме, що вжиті антикорупційні ініціативи влади не спрацювали, і Україні потрібно посилити роботу в цьому напрямку».

Лагард зазначила, що уряд зробив чимало для фінансово-економічної стабілізації в Україні, для реформи енергетичного сектора, однак у сфері боротьби з корупцією «належить зробити дуже багато».

Нагадаємо, сьогодні джерело в уряді повідомило УНІАН, що Україна досі не погодила з ключовим кредитором країни - Міжнародним валютним фондом текст меморандуму про черговий перегляд програми реформ, необхідного для прийняття рішення фондом про виділення нашій країні третього кредитного траншу в розмірі 1,7 млрд дол. в рамках чотирирічної програми EFF обсягом 17,5 млрд дол.

21 січня під зустрічі з президентом України Петром Порошенко директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард висловила надію, що меморандум буде узгоджений найближчим часом, а рішення Ради директорів МВФ щодо третього траншу буде позитивним. Крім того, Порошенко висловив надію, що Україна отримає кредитні кошти вже в лютому.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого міністр економічного розвитку і торгівлі Украіни Айварас Абромавичус прийняв рішення подати у відставку і закликав парламент проголосувати з цього питання якомога швидше. Він підкреслив, що ключовою причиною його відходу з поста міністра стали системний тиск на міністерство, відсутність стимулів для роботи і спроби представників фракції «Блоку Петра Порошенка», особливо Ігоря Кононенка втрутитися в роботу міністерства. Абромавичус заявив, що не бажає бути «ширмою» для всіляких схем і спроб встановити контроль за грошовими потоками.

Слідом за міністром заяви про відставку подали його заступники - Юлія Кузнецова, Юлія Клименко, Максим Нефедов і торговий представник України Наталія Микольська.

Посли держав Європи, США і Канади виступили зі спільною заявою проти відставки міністра економічного розвитку і торгівлі України та закликали українських лідерів назавжди залишити в минулому корисливі інтереси.

3 лютого президент України заявив, що Абромавичус повинен залишитися на посаді міністра економічного розвитку і торгівлі та продовжувати реалізацію реформ.