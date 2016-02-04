Яресько: Нам потрібна підтримка коаліції для продовження реформ та співробітництва з кредиторами

Про це вона заявила в ході позачергового засідання уряду.

«Ми всі прийшли для того, щоб будувати країну разом. Нам потрібна підтримка коаліції. Принципом повинна стати безумовна підтримка програми реформ та програми співробітництва з Міжнародним валютним фондом, - сказала Яресько. - Треба негайно прийняти всі закони, які, зокрема, дозволять провести прозору приватизацію, не дозволять втручатися в роботу 60 провідних держпідприємств. Я закликаю весь політикум країни зберегти країну, відійти від особистих інтересів і боротися за наше майбутнє разом, посилити і прискорити реформи».

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Як повідомляв УНІАН, в Кабінеті міністрів відбулося екстрене засідання уряду, в ході якого свої заяви про відставку відкликали глави Мінагропроду, МОЗ, Мінінформполітики і Мінінфраструктури. У той же час міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус своєї заяви про відставку не відкликав і на засіданні не був присутній.