Україна залишиться в п'ятірці "найнещасніших" економік світу - Bloomberg

Україна може поліпшити свої позиції в Індексі нещастя, який складає Bloomberg на підставі даних із 63 країн про безробіття та інфляцію, але поки залишиться в топ-5 «найнещасніших» економік світу.

Такі дані прогнозного рейтингу, складеного агентством на 2016 рік.

У рейтингу 2015 року Bloomberg поставило Україну другою. Згідно з прогнозом, цього року індекс нещастя України повинен знизитися і країна займе п'яту сходинку рейтингу.

Аналітики агентства прогнозують, що другий рік поспіль найнещаснішою економікою світу залишиться Венесуела. Пояснюють це падінням цін на нафту, яка займає 95% в експорті країни.

На другому місці цього року опиниться Аргентина, вважає Bloomberg. Вона "поміняється" місцями з Україною.

Третю сходинку антирейтингу займе Південно-Африканська Республіка, четверту - Греція. Їх місця не змінилися в порівнянні з минулим роком.

За Україною йдуть: Іспанія, Сербія, Туреччина, Бразилія та Казахстан.

Експерти відзначають, що найкращі справи в економіках США, Малайзії, Румунії, Великобританії, Гонконгу, Данії, Китаю, Південної Кореї, Тайваню, Японії.

Трійку лідерів склали Швейцарія, Сінгапур і Таїланд (найменший індекс бідності).