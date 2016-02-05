Комбінація двох шоків: втрати РФ від санкцій і обвалу цін на нафту оцінили в $600 мільярдів

Фінансові санкції та різке падіння цін на нафту призведе до втрати Росією близько $600 млрд за період з 2014 по 2017 роки, пишуть «Ведомости».

Згідно з даними Євсея Гурвича та Іллі Прилепського з Економічної експертної групи, втрати від санкцій становитимуть близько $170 млрд, недоотримані доходи від експорту нафти і газу — ще $400 млрд.

Втрати капіталу розраховувалися за ціни нафти в $50 за барель, а експортні доходи — за тієї ж ціни в порівнянні з показником в $100 за барель. Скорочення валового припливу капіталу економісти оцінили в $280 млрд за 3,5 року, з них $85 млрд — прямі інвестиції.

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На думку експертів, зменшення прямих інвестицій з-за кордону, скорочення можливості позик і припливу капіталу на ринок держборгу збільшують ефект від фінансових санкцій приблизно в три рази.

Гурвич відзначає, що падіння нафти і санкції не тільки підсумовуються, але й підсилюють один одного. Згідно з його розрахунками, втрати зростання економіки за чотири роки становитимуть 8,4%, або 2,1% в рік.

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія погіршила прогноз щодо економіки Росії.