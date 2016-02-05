Платіжний баланс України зведений в "плюс" вперше за п'ять років

Платіжний баланс України за підсумками 2015 року повернувся з дефіцитного в профіцитний стан, і позитивне сальдо становило 849 млн дол. США проти від'ємного сальдо в 13,3 млрд дол. США у 2014 році.

Згідно з наведеними даними на сторінці НБУ в соціальній мережі Facebook, до цього востаннє платіжний баланс було зведено в «плюс» у 2010 році.

За оцінками регулятора, позитивне сальдо платіжного балансу стало результатом значного скорочення дефіциту поточного рахунку, який у минулому році став мінімальним з 2005 року, скоротившись до 204 млн дол. США або до 0,2% ВВП. Корекції поточного рахунку сприяло більш швидке падіння імпорту (33,5%) порівняно з падінням експорту (30,5%).

Профіцит фінансового рахунку також поліпшив стан платіжного балансу. Чисті залучення за фінансовим рахунком становили 488 млн дол. США, в першу чергу, завдяки значним обсягам офіційного фінансування від міжнародних партнерів.

Як повідомляв УНІАН, платіжний баланс України в січні-листопаді 2015 року зведено з профіцитом 566 млн дол. проти дефіциту в 11,046 млрд дол. за аналогічний період 2014 року.

У 2014 році платіжний баланс України було зведено з дефіцитом 13,307 млрд дол.