Нацбанк прогнозує інфляцію цього року на рівні 12%

Національний банк України зберіг прогноз із зростання споживчих цін на кінець 2016 року на рівні 12%, при цьому знизивши прогноз базової інфляції до 9,2%.

«Згідно з базовим прогнозом оцінка споживчої інфляції на кінець 2016 залишилася незмінною (12%), а базової - дещо знизилася (до 9,2%)», - йдеться в січневому інфляційному звіті, опублікованому на сайті НБУ.

За оцінками НБУ, стримуватимуть інфляцію низькі світові ціни на продовольство в умовах обмежених експортних можливостей, зниження інфляційних очікувань і стихання девальваційних ефектів.

У звіті відзначається, що значною мірою різниця між показниками загальної та базової інфляції зумовлена майбутнім підвищенням адміністративно регульованих тарифів, але воно не є таким суттєвим, як у 2015 році.

У 2017 року, за прогнозами НБУ, показник інфляції знизиться до 8%.

Як повідомляв УНІАН, ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України у 2016 році на 2% за інфляції 12%.

Згідно з експертним консенсус-прогнозом, складеним УНІАН, зростання валового внутрішнього продукту в Україні за підсумками 2016 року може становити 1% при зростанні промислового виробництва на 3% й уповільненні інфляції до 19%.

Держбюджет України на 2016 рік передбачає дефіцит на рівні 3,7% ВВП, інфляцію в 12% і курс гривні на рівні 24,1 грн за долар.