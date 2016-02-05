Дефіцит зведеного бюджету України за рік становив майже 31 мільярд

Дефіцит зведеного бюджету України у 2015 році становив 30,9 млрд грн, що в 2,3 раза менше від дефіциту за підсумками 2014 року в розмірі 72 млрд грн. Про це йдеться в січневому інфляційному звіті, опублікованому на сайті Національного банку України.

«Якщо в першій половині року збільшення доходів бюджету значною мірою зумовлювалося інфляційно-девальваційними ефектами, то у другій половині - поліпшенням адміністрування податків і стабілізацією економічної ситуації», - йдеться у звіті НБУ.

За даними регулятора, доходи зведеного бюджету за 2015 рік порівняно з 2014 роком збільшилися на 43%, видатки – на 29,9%.

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Як повідомляв УНІАН, Державний бюджет України за підсумками 2015 року зведено з дефіцитом у 45,15 млрд грн, що в 1,5 раза менше за дефіцит роком раніше. Доходи державного бюджету за 2015 рік становили 534,648 млрд грн, видатки - 576,848 млрд грн.