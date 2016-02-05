Війни і дешева нафта заважають зростанню економіки на Близькому Сході - Світовий банк

Світовий банк повідомив, що економічне зростання на Близькому Сході і в Північній Африці, швидше за все, скоротиться до 2,6 відсотка, не дотягнувши до жовтневого прогнозу в 2,8 відсотка через війну, екстремізм і низькі ціни на нафту.

У новому звіті банк повідомив, що війна в Сирії, яка вже триває п'ять років, та її відгомін в сусідніх країнах коштували регіону близько $35 мільярдів ВВП у цінах 2007 року, що відповідає ВВП Сирії в тому ж році, повідомляє Рейтер.

Падіння цін на нафту до приблизно $30 за барель з більш, ніж $100 два роки тому створює значні проблеми для експортерів нафти регіону, виручка урядів різко знижується, а дефіцит бюджету зростає. Світовий банк сказав, що держборг Саудівської Аравії досягне 20 відсотків від ВВП у 2017 році - в 10 разів вище за рівень у 2,2 відсотка у 2013 році.

"У найбагатших експортерів нафти в регіоні - Саудівської Аравії, Катару, Кувейту і Об'єднаних Арабських Еміратів є значні резерви, які дозволяють їм не мати дефіциту бюджету в найближчі роки, але не довше, - йдеться у звіті Світового банку. - За нинішнього рівня витрат і ціні на нафту в $40 за барель, резерви Саудівської Аравії будуть вичерпані до кінця десятиліття".

Зараз Світовий банк веде переговори про фінансування ряду виробників нафти в інших регіонах - Азербайджану, Нігерії та Анголи.

Читайте такожСаудівська Аравія через дешеву нафту вперше в історії позичить на зовнішньому ринку

Банк оцінює матеріальний збиток лише шести міст Сирії, які роздирає війна, - Алеппо, Дараа, Хами, Хомса, Ідліба і Латакії - в $3,6-4,5 мільярда.

"Укладення миру в Сирії, Іраку, Лівії і Ємені може призвести до швидкого відновлення видобутку нафти, дозволивши країнам розширити можливість маневрування бюджетними коштами, поліпшити дефіцит поточного рахунку і пожвавити економічне зростання в середньостроковій перспективі з позитивними наслідками для сусідніх держав", - говорить економіст Світового банку по Близькому Сходу і Північній Африці і автор доповіді Лілі Моттагі.