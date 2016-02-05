Яценюк обіцяє проіндексувати зарплати і пенсії в травні

Кабінет міністрів України обіцяє проіндексувати зарплати і пенсії в Україні в травні цього року, як і заплановано в державному бюджеті на поточний рік.

Про це під час Години запитань до уряду сказав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Ми будемо боротися за те, щоб в Україні платили зарплати і пенсії, сплачували соціальні пільги. Ми їх виплачуємо. Ми будемо боротися за те, щоб бізнес, який одержав ослаблення, завдяки нашій позиції щодо зменшення вдвічі основного податку - податку на зарплату, отримав додатковий фінансовий ресурс - з одного боку, а з іншого боку - вивів бізнес із тіні та збільшив зарплати для громадян. Ми будемо боротися за те, щоб, як і минулого року, збільшити зарплати і пенсії цього року. І перше рішення (про підвищення - УНІАН) зарплат і соцстандартів відбудеться вже у травні», - сказав Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України від 25 грудня 2015 року прийняла закон України про державний бюджет на 2016 рік з дефіцитом 3,7% ВВП і з доходами 595 млрд грн. Раніше показник доходів був на рівні 601 млрд грн.

Проект держбюджету був доопрацьований з урахуванням прийнятих напередодні законів, що зумовили зміни в податкове законодавство. Ухвалення бюджету було ключовою рекомендацією Україні від основного кредитора - Міжнародного валютного фонду, яка була підтримана Мінфіном США і посольствами країн «Великої сімки» в Україні.

Незмінними в бюджеті залишилися базовий показник держборгу - 1,5 трлн грн, показник держгарантій - 28,2 млн грн, доформування енергетичного спецфонду на рівні 700 млн дол., обсяг запозичень - 202,997 млрд грн. Прожитковий мінімум, згідно з оновленим документом, з 1 січня 2016 року становить 1330 грн, з 1 травня - 1399 грн, з 1 грудня - 1496 грн. Розмір мінімальної зарплати: з 1 січня - 1378 грн, з 1 травня - 1450 грн, з 1 грудня - 1550 грн.

Кабінет міністрів України ініціював підвищення з 1 вересня 2015 року соціальних стандартів, яке зачепило 12,5 млн громадян, і передав до парламенту відповідні зміни до державного бюджету для подальшого затвердження.

Зокрема, мінімальна заробітна плата була підвищена до 1378 грн, а мінімальна пенсія - до 1074 грн. Крім того, була підвищена зарплата працівникам бюджетної сфери. При цьому мінімальний рівень підвищення зарплат і пенсій становив 13%.