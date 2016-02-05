"Будемо боротися за цінову стабільність": Яценюк має намір утримати інфляцію на рівні 12%

Кабінет міністрів України має намір утримати інфляцію в Україні в 2016 році на запланованому рівні у 12%, сказав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час Години запитань до уряду в парламенті.

«Ми будемо боротися за цінову стабільність. Ми будемо боротися за те, що рівень інфляції в поточному році має бути не вищим за 12%», - сказав Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України у 2016 році на 2% при інфляції 12%.

Згідно з експертним консенсус-прогнозом, складеним УНІАН, зростання валового внутрішнього продукту в Україні за підсумками 2016 року може становити 1% при зростанні промислового виробництва на 3% і уповільненні інфляції до 19%.

Держбюджет України на 2016 рік передбачає дефіцит на рівні 3,7% ВВП, інфляцію в 12% і курс гривні на рівні 24,1 грн за долар.

Національний банк України зберіг прогноз щодо зростання споживчих цін на кінець 2016 року на рівні 12%, при цьому знизивши прогноз базової інфляції до 9,2%.