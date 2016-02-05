Кабмін закликав українські банки почати кредитувати економіку

Про це в ході Години запитань до уряду сказав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Читайте такожУкраїнські банки відклали до весни публікацію своїх фінансових результатів за рік

«Ми будемо боротися за збереження фінансово-економічної стабільності і за те, щоб українські банки почали кредитувати українську економіку дешевою і довгою гривнею. Це дозволить українській економіці отримати додатковий ресурс», - сказав глава уряду.

Читайте такожЯценюк обіцяє проіндексувати зарплати і пенсії в травні