Кабмін закликав українські банки почати кредитувати економіку
12:34, 05 лютого 2016Фінанси
141
Яценюк заявив, що Кабінет міністрів готовий і далі робити все необхідне для стабілізації фінансово-банківської системи країни і закликає українські банки розпочати кредитування економіки.
Фото УНІАН
Про це в ході Години запитань до уряду сказав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.
Читайте такожУкраїнські банки відклали до весни публікацію своїх фінансових результатів за рік
«Ми будемо боротися за збереження фінансово-економічної стабільності і за те, щоб українські банки почали кредитувати українську економіку дешевою і довгою гривнею. Це дозволить українській економіці отримати додатковий ресурс», - сказав глава уряду.
Читайте такожЯценюк обіцяє проіндексувати зарплати і пенсії в травні
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter