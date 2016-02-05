Гонтарева пояснює депутатам причини падіння гривні. Подія завершена

Коливання курсу гривні до іноземних валют в останній місяць спричинене сезонним падінням ділової активності, великою кількістю вихідних днів у січні, а також виплатами з Єдиного казначейського рахунку 30 млрд грн у грудні та політичною нестабільністю в останні дні.

Про це заявила голова Національного банку України Валерія Гонтарева, виступаючи у Верховній Раді України.

Вона пояснила, що на динаміку курсу останнім часом впливали як фундаментальні, так і ситуативні чинники.

«Перш за все, на початку року сезонно падає ділова активність, що не може не позначитися на пропозиції валюти на міжбанківському валютному ринку. Також, як Національний банк неодноразово наголошував, певні коливання курсу з початку січня були пов'язані з великою кількістю вихідних днів. Крім того, як ви знаєте, наприкінці грудня з єдиного казначейського рахунку було сплачено 30 млрд грн, зокрема, було повернення значної частини заборгованості з ПДВ», - сказала Гонтарева.

За її словами, це дало додаткову ліквідність клієнтам банків, яку вони спрямували на купівлю валюти. У зв'язку з чим, як наголосила голова НБУ, регулятор виступає за своєчасність, прогнозованість і рівномірність грошових потоків в економіці впродовж року, включаючи бюджетні виплати.

«В останні дні додався ще один ситуативний фактор – політична нестабільність, яка створює невизначеність щодо майбутнього країни і може стати підставою для ажіотажного попиту на валюту», - додала вона.