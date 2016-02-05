Надходження валюти до країни з початку року скоротилося майже на третину - Гонтарева

Продаж валюти на міжбанківському валютному ринку України в січні порівняно з груднем скоротився на 43%.

Про це під час виступу у Верховній Раді повідомила голова Національного банку України Валерія Гонтарева.

«Внаслідок ситуативних і фундаментальних факторів упродовж січня надходження валюти до країни скоротилися на 27% порівняно з груднем, а продаж валюти на міжбанківському валютному ринку впав на 43%», - сказала вона.

Гонтарева відзначила, що скорочення валютної виручки зумовлене падінням цін на сировину, експорт якої забезпечує левову частку надходжень в Україну.

«Середньоденний продаж валютних надходжень підприємств металургії та видобувної промисловості знизився на чверть у січні порівняно з груднем», - повідомила вона.

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Як повідомляв УНІАН, профіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні за підсумками січня-листопада 2015 року становив 249,5 млн дол., що в 2,6 разу більше показника за аналогічний період 2014 року на рівні 94,4 млн дол. Нацбанк збільшив прогноз дефіциту поточного рахунку платіжного балансу в 2016 році до 2,5 млрд дол., або 3% ВВП.