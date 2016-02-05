Гонтарева знайшла ще одну причину падіння гривні – політична нестабільність

Коливання курсу гривні до іноземних валют в останній місяць спричинене сезонним падінням ділової активності, великою кількістю вихідних днів у січні, а також виплатами з Єдиного казначейського рахунку 30 млрд грн у грудні та політичною нестабільністю в останні дні.

Про це заявила голова Національного банку України Валерія Гонтарева, виступаючи у Верховній Раді України.

Вона пояснила, що на динаміку курсу останнім часом впливали як фундаментальні, так і ситуативні чинники.

«Перш за все, на початку року сезонно падає ділова активність, що не може не позначитися на пропозиції валюти на міжбанківському валютному ринку. Також, як Національний банк неодноразово наголошував, певні коливання курсу з початку січня були пов'язані з великою кількістю вихідних днів. Крім того, як ви знаєте, наприкінці грудня з єдиного казначейського рахунку було сплачено 30 млрд грн, зокрема, було повернення значної частини заборгованості з ПДВ», - сказала Гонтарева.

За її словами, це дало додаткову ліквідність клієнтам банків, яку вони спрямували на купівлю валюти. У зв'язку з чим, як наголосила голова НБУ, регулятор виступає за своєчасність, прогнозованість і рівномірність грошових потоків в економіці впродовж року, включаючи бюджетні виплати.

«В останні дні додався ще один ситуативний фактор – політична нестабільність, яка створює невизначеність щодо майбутнього країни і може стати підставою для ажіотажного попиту на валюту», - додала вона.

Голова НБУ попередила, що перелічені фактори, разом і з очікуваним погіршенням стану платіжного балансу України у зв'язку з падінням цін на продукцію українського експорту на світових ринках, продовжать чинити негативний вплив на курс гривні цього року.

Разом з тим, Гонтарева відзначила, що НБУ розраховує на позитивний вплив на платіжний баланс і стабільність гривні в результаті надходження 1 млрд дол. від приватизації та допомоги міжнародних партнерів нашій країні.

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Як повідомляв УНІАН, українська гривня в лютому 2015 року знецінилася до долара США за офіційним курсом до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 грн/дол. Після введення НБУ низки обмежень на валютному ринку і одержання першого траншу від Міжнародного валютного фонду в рамках нової програми гривня зміцнилася до 21,5-23,5 грн/дол. і утримувалася в цьому коридорі більш як 9 місяців.

Котирування гривні до долара США в середині січня зрушилися у бік зниження – до 24-25 грн/дол., а курси готівкового та «чорного» ринку досягли 26-27 грн/дол. Для стабілізації курсу регулятор посилив порядок розгляду заявок на купівлю валюти і проводив аукціони з продажу валюти на міжбанку, під час яких за місяць продав 120 млн дол. США.

Сьогодні, 5 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 25,85/25,97 грн/дол. Середньозважений курс гривні на міжбанку нао 13:00, за даними НБУ, встановився на рівні 25,9116 грн/дол.