Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу складе 3% ВВП - Гонтарева

Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в цьому році складе 2,5 мільярди доларів США або 3% ВВП після профіциту в минулому році з-за зниження цін на світових ринках на продукцію українського експорту.

Про це заявила глава Національного банку України Валерія Гонтарева, виступаючи у Верховній Раді України.

"На жаль, після збалансованого поточного рахунку минулого року ми виходимо в цьому році в дефіцитний поточний рахунок. За нашими новими прогнозами, він досягне 2,5 мільярда доларів США або 3% ВВП у цьому році", - сказала вона.

Серед причин погіршення стану платіжного балансу глава НБУ назвала зниження цін на світових сировинних ринках на сталь і продовольство, що негативно позначається на валютній виручці українських експортерів.

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За її словами, у січні цього року середньоденні обсяги продажу валютних надходжень підприємств металургії та добувної промисловості знизилися на 25% порівняно з груднем минулого року.