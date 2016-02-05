Гонтарева нагадала депутатам, що Нацбанк не відповідає за курс гривні

Національний банк України вийшов на міжбанківський валютний ринок з продажем 50 млн дол. для згладжування ситуативних коливань курсу, спричинених загостренням політичної ситуації в країні.

Про це заявила голова Національного банку України Валерія Гонтарева, виступаючи у Верховній Раді України.

Голова НБУ відзначила, що при виникненні ситуативних факторів Національний банк активно працює. Вона нагадала, що з початку січня регулятор 5 разів виходив із продажем валюти на міжбанк і продав більш ніж 120 млн дол.

«Національний банк може згладжувати тільки надмірні та ситуативні коливання. Наприклад, сьогодні Національний банк вийшов із продажем 50 млн дол. через аукціон для згладжування ситуативних коливань курсу. А ці ситуативні коливання – ця наша нинішня політична криза, а не сезонні чинники, тому ми і вийшли з підтримкою ринку», - сказала Гонтарева.

При цьому голова НБУ відзначила, що прогнозування курсу гривні та боротьба з фундаментальними причинами девальвації перебувають поза полем відповідальності регулятора.

«Національний банк відповідає за інфляцію, цінову стабільність і фінансову стабільність у державі. Наша мета щодо інфляції – 12%. Щоб її досягти, ми не можемо собі дозволити девальвацію, яка у нас була. Але я не буду вам прогнозувати курс, тому що Національний банк відповідає за інфляцію», - відзначила Гонтарева.

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Як повідомляв УНІАН, українська гривня в лютому 2015 року знецінилася до долара США за офіційним курсом до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 грн/дол. Після введення НБУ низки обмежень на валютному ринку і отримання першого траншу від Міжнародного валютного фонду в рамках нової програми гривня зміцнилася до 21,5-23,5 грн/дол. і утримувалася в цьому коридорі більш як 9 місяців.

Котирування гривні до долара США в середині січня зрушилися у бік зниження – до 24-25 грн/дол., а курси готівкового та «чорного» ринку досягли 26-27 грн/дол. Сьогодні, 5 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 25,85/25,97 грн/дол.

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Держбюджет України на 2016 рік передбачає інфляцію в 12% і курс гривні на рівні 24,1 грн за долар.

Згідно з експертним консенсус-прогнозом, складеним УНІАН, в Україні за підсумками 2016 року інфляція сповільниться до 19%.