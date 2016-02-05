Яценюк розповів, чим Україна лякає інвесторів

Про це сказав у ході Години запитань до уряду у Верховній Раді прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Є дещо, що перебуває за межами компетенції уряду. Це судова і правоохоронна система. Якщо правоохоронна система використовуватиметься для того, щоб проводити замовні обшуки або відкривати замовні справи, жоден інвестор не прийде. Якщо суди й надалі будуть корумпованими, то жоден інвестор не прийде, - сказав Яценюк. - І тому ми повинні в поточному році завершити судову реформу і створити Державне бюро розслідувань і дати йому можливість працювати так, щоб воно не лякало інвесторів, а переслідувало злочинців».

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У той же час Яценюк наголосив, що є і суто економічні важелі залучення інвестицій. «Ми зможемо залучити інвестиції, якщо Україна й надалі пребуватиме в програмі співпраці з Міжнародним валютним фондом. Значить, треба далі приймати закони, необхідні для конкретного плану економічних реформ, - сказав Яценюк. - Друге, якщо ми приймемо закон і забезпечимо чесну і прозору приватизацію не стратегічних об'єктів, а тих, що треба продати, тому що там сидять політичні призначенці минулої влади або нової. Наше завдання - провести чесну і прозору приватизацію».

За словами Яценюка, чесна приватизація повинна пройти найближчим часом на Одеському припортовому заводі.

Яценюк також підкреслив, що інвестиції прийдуть у сфери, де для цього є умови. «Ми визнаємо, що є сфери, де нам не вдалося побороти корупцію. В першу чергу, в Державній фіскальній службі. І тому необхідна реформа ДФС і прийняття законопроектів щодо реформи ДФС - дайте можливість вичистити цей анклав корупціонерів-митників і митників-податківців, щоб ми змінили систему адміністрування і ставлення до українського бізнесу», - підкреслив Яценюк.

Він нагадав, що у зв'язку з цим Кабмін давно пропонує ліквідувати податкову міліцію і сформувати на її базі Бюро фінансових розслідувань.

Раніше Міністерство економічного розвитку і торгівлі України прогнозувало обсяг прямих іноземних інвестицій у 2016 році на рівні не менш як 5 млрд дол.